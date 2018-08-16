Рабйо готовий підписати новий контракт з ПСЖ, головна умова – зарплата у 9 мільйонів євро

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо назвав умову за якої підпише новий контракт з паризьким клубом.

23-річний хавбек готовий підписати новий контракт з французьким грандом до 2021 року, але за умови, якщо його заробітня плата буде складати 9 мільйонів євро на рік, повідомляє твіттер Paris United.

Рабйо ризикує залишитись без футболу на цілий рік через бажання перейти в Барселону

Нагадаємо, чинний контракт француза розрахований до літа наступного року, після чого він стане вільним агентом. У послугах хавбека зацікавлена каталонська Барселона яка готова почекати до наступного року, аби отримати хавбека безкоштовно.