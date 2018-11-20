Рабйо стремится перейти в Барселону, – MD

"Блаугранас" могут бесплатно подписать хавбека ПСЖ и сборной Франции.

По информации Mundo Deportivo, полузащитник парижан Адриен Рабйо не планирует продлевать контракт с ПСЖ и хочет перейти в Барселону, когда получит статус свободного агента.

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Отмечается, что представители Барселоны уже контактировали с семьей футболиста. "Сине-гранатовые" уверены, что никаких проблем при переходе Рабйо в Барсу не возникнет и клуб сможет бесплатно получить игрока.

Сам хавбек рассказал о желании переехать в Испанию представителям каталонского клуба.

Отметим, что контракт Адриена с ПСЖ действует до лета следующего года, а уже зимой полузащитник получит право подписывать предварительное соглашение со своим будущим клубом.

В услугах Рабйо также заинтересованы Ювентус и ПСЖ.

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