Рабйо прагне перейти у Барселону, – MD

"Блаугранас" можуть безкоштовно підписати хавбека ПСЖ і збірної Франції.

За інформацією Mundo Deportivo, півзахисник парижан Адріен Рабйо не планує продовжувати контракт з ПСЖ та хоче перейти у Барселону, коли отримає статус вільного агента.

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Відзначають, що представники Барселони вже контактували з родиною футболіста. "Синьо-гранатові" впевнені, що ніяких проблем при переході Рабйо у Барсу не виникне і клуб зможе безкоштовно отримати гравця.

Сам хавбек розповів про бажання переїхати у Іспанію представникам каталонського клубу.

Зазначимо, що контракт Адріена з ПСЖ завершується влітку наступного року, а вже взимку півзахисник отримає право підписувати попередню угоду зі своїм майбутнім клубом.

У послугах Рабйо також зацікавлені Ювентус і ПСЖ.

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