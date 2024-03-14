Оланг'о представляє клуб KCB. Це середняк елітного дивізіону чемпіонату Кенії, у минулому сезоні посів десяте місце серед 18-ти команд.

Екс-гравця збірної Бразилії викрали через зв'язок із заміжньою жінкою: "Вони били мене прикладами по голові"

10 березня футболіст не з'явився на тренуванні. Виявилося, що його викрали біля торговельного центру. Нападниками були троє чоловіків. Їхньою метою було заволодіти доступом до банківського рахунку Браяна, що вдалося зробити.

Зловмисники катували Оланг'о, завдали глибокої ножової рани у стегно. Також у голкіпера травми голови і плеча. Браяна знайшли покинутого в лісі неподалік від Нейробі. Зараз він перебуває у лікарні, загрози життю немає.

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