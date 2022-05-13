Природный катаклизм вмешался в ход одного из футбольных поединков в Перу. Эффектное видео стало вирусным в сети.

Ярость стихии во время матча в Перу

Инцидент произошел в городке Тамбо Гранде на севере страны в решающем поединке отбора национального Кубка между местными командами Семиллеро и Сан-Андрес.

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Сразу после забитого мяча игрока Сан-Андреса, сделавшего счет 1:1, поднялся ураган. Возможно, ветер был и не столь сильный, но из-за отсутствия травяного покрытия над полем поднялось облако пыли. Футболисты, только что завершившие празднование забитого мяча, вынуждены были экстренно покидать опасные участки поля. После короткой паузы игру все же продолжили.

Основное время поединка завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты Семиллеро (9:8).