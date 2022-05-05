Далеко не все болельщики Реала оставались с командой до конца в домашнем полуфинале ЛЧ против Манчестер Сити (3:1).

Отдельные фанаты покидали трибуны Бернабеу до финального свистка, не веря, что их любимая команда забьет два гола и спасется.

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Один из таких персонажей признался в комментарии Marca, что ушел около 80-й минуты. Уже за пределами стадиона он узнал о камбеке и переходе игры в дополнительное время. Неудачник хотел вернуться на трибуны, однако правила Реала запрещают это делать, если ты покинул стадион в течение матча. Горе-фанату пришлось досматривать поединок с телефона, сидя на тротуаре.

Теперь болельщикам Реала точно следует запастись терпением и верой, ведь 28 мая "сливочные" сыграют против Ливерпуля в финале на парижском Парк де Пренс.

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