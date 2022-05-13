Природний катаклізм втрутився в перебіг одного з футбольних поєдинків у Перу. Ефектне відео стало вірусним у мережі.

Лють стихії під час матчу в Перу

Інцидент трапився у містечку Тамбо Гранде, що на півночі країни, у вирішальному поєдинку відбору національного Кубка між місцевими командами Семіллеро та Сан-Андрес.

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Одразу після забитого м'яча гравця Сан-Андреса, який зробив рахунок 1:1, здійнявся буревій. Можливо, вітер був і не такий сильний, але через відсутність трав'яного покриття над полем піднялася хмара пилу. Футболісти, які щойно завершили святкування забитого м'яча, змушені були екстрено залишати небезпечні ділянки поля. Після короткої паузи гру таки продовжили.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті сильнішими виявилися футболісти Семіллеро (9:8).