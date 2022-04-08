Голкипер Шахтера и сборной Украины ожидает возвращения национальной команды на Донбасс Арену в Донецке.

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Какой первый матч должен пройти на Донбасс Арене? Матч сборной Украины и сборной мира. Он завершится вничью. Как символ того, что суть спорта – делать людей лучше, а не учить нездоровой агрессии", – цитирует Пятова в своем Instagram журналист Иван Столяревский – автор проекта "Одне питання".

Напомним, Андрей Пятов еще раньше уехал из Украины как многодетный отец – у опытного вратаря четверо несовершеннолетних детей. Кипер поддерживал форму в Румынии и вскоре должен присоединиться к Шахтеру, который получил разрешение покинуть Украину. "Горняки" находятся в Стамбуле и планируют серию благотворительных матчей.

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