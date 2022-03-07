Украинские клубы продолжают помогать в борьбе с путиноидами, которые ворвались на нашу землю и убивают невинных людей.

Ковалевский Колос подарил для нужд Вооруженных Сил Украины 9 автомобилей. Об этом сообщил президент клуба.

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"Путин – враг! Я в Ковалевке! Победа будет за нами! Слава Украине!" – говорится в заявлении Андрея Засухи, опубликованном в Instagram ковалевского клуба.

Ранее Колос передал клубный автобус для эвакуации женщин и детей из Киева в более безопасные города нашей страны. Также футболисты и персонал клуба организовали в Ковалевке штаб помощи всем, кто пострадал от действий российских оккупантов.

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