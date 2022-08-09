Перед стартом сезона Стивен Джеррард внезапно лишил повязки капитана Тайрона Мингза и передал ее Джону Макгинну. Главный тренер публично не объяснил свое решение, а затем вообще оставил финалиста Евро на скамье запасных в первом туре АПЛ. Астон Вилла безвольно уступила Борнмуту (0:2), поэтому Джеррарду пришлось отбиваться от вопросов об отсутствии Мингза.

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"Формальной причиной назовем травму, но есть еще некоторые закулисные мелочи. Когда Тайрон сможет играть? Пусть сначала наберет форму, посмотрит мне в глаза и скажет, что готов играть. Тогда у него появится шанс. Пусть люди обсуждают эту ситуацию, но на самом деле у нас было достаточно качества, чтобы выиграть против Борнмута", – цитирует Джеррарда Mirror.

Следующим соперником Виллы станет Эвертон (13 августа). Если Мингза снова не будет в основе, то напрашивается идея о продаже 29-летнего защитника до конца окна.

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