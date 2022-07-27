Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард бьет по карманам игроков, нарушающих дисциплину и командные правила.

В сеть "слили" список штрафов, которые легенда Ливерпуля ввел в бирмингемском клубе.

– опоздание на тренировку – 500 фунтов;

– забыл надеть датчик отслеживания движения на тренировку – 100 фунтов;

– поздний выход на тренировочное поле – 200 фунтов за каждую лишнюю минуту;

– опоздание на командную встречу, прогулку или тренерскую установку – 1000 фунтов (дополнительные 200 фунтов за каждую минуту задержки);

– неопрятная и неофициальная одежда в день матчей – 100 фунтов за каждую "неправильную" вещь;

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– оставил тарелку или кружку после обеда – 100 фунтов за каждую вещь;

– оставил экипировку на тренировочном поле – 100 фунтов за каждую вещь;

– парковка в неправильном месте – 100 фунтов;

– опоздание на коммерческое мероприятие – 250 фунтов;

– забыл угостить команду тортом в свой день рождения – 50 фунтов;

– не надел купальные тапочки в душ – 100 фунтов;

– несвоевременно сообщил врачу о травме или болезни – 200 фунтов;

– опоздания на восстановительные процедуры – 200 фунтов;

– оставил нюхательный табак в общем помещении – 200 фунтов;

– оставил свои тренировочные штаны – 50 фунтов;

– желтая карточка за споры – 200 фунтов;

– Если игрок получил удаление, то обязан в течение 4 недель организовать и оплатить один обед для всей команды;

– На последней тренировке перед матчем команда проводит двусторонку. Победители выбирают в составе неудачников худшего игрока, который в течение следующей недели носит кофту с надписью "Я худший на тренировках".

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