Джеррард наказывает игроков Виллы жесткими штрафами – можно получить за тапочки или жадность в свой день рождения
Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард бьет по карманам игроков, нарушающих дисциплину и командные правила.
В сеть "слили" список штрафов, которые легенда Ливерпуля ввел в бирмингемском клубе.
– опоздание на тренировку – 500 фунтов;
– забыл надеть датчик отслеживания движения на тренировку – 100 фунтов;
– поздний выход на тренировочное поле – 200 фунтов за каждую лишнюю минуту;
– опоздание на командную встречу, прогулку или тренерскую установку – 1000 фунтов (дополнительные 200 фунтов за каждую минуту задержки);
– неопрятная и неофициальная одежда в день матчей – 100 фунтов за каждую "неправильную" вещь;
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– оставил тарелку или кружку после обеда – 100 фунтов за каждую вещь;
– оставил экипировку на тренировочном поле – 100 фунтов за каждую вещь;
– парковка в неправильном месте – 100 фунтов;
– опоздание на коммерческое мероприятие – 250 фунтов;
– забыл угостить команду тортом в свой день рождения – 50 фунтов;
– не надел купальные тапочки в душ – 100 фунтов;
– несвоевременно сообщил врачу о травме или болезни – 200 фунтов;
– опоздания на восстановительные процедуры – 200 фунтов;
– оставил нюхательный табак в общем помещении – 200 фунтов;
– оставил свои тренировочные штаны – 50 фунтов;
– желтая карточка за споры – 200 фунтов;
– Если игрок получил удаление, то обязан в течение 4 недель организовать и оплатить один обед для всей команды;
– На последней тренировке перед матчем команда проводит двусторонку. Победители выбирают в составе неудачников худшего игрока, который в течение следующей недели носит кофту с надписью "Я худший на тренировках".
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