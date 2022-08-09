Перед стартом сезону Стівен Джеррард раптово позбавив пов'язки капітана Тайрона Мінгза і передав її Джону Макгінну. Головний тренер публічно не пояснив своє рішення, а потім взагалі залишив фіналіста Євро на лаві запасних у першому турі АПЛ. Астон Вілла безвольно поступилася Борнмуту (0:2), тому Джеррарду довелося відбиватися від запитань про відсутність Мінгза.

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"Формальною причиною назвемо травму, але є ще деякі закулісні дрібниці. Коли Тайрон зможе грати? Нехай спочатку набере форму, гляне мені у вічі і скаже, що готовий грати. Тоді у нього з'явиться шанс. Нехай люди обговорюють цю ситуацію, але насправді у нас було достатньо якості, щоб виграти проти Борнмута", – цитує Джеррарда Mirror.

Додамо, що наступним суперником Вілли стане Евертон (13 серпня). Якщо Мінгза знову не буде у основі, то напрошується ідея про продаж 29-річного захисника до кінця вікна.

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