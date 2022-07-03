"Кожен захисник – наша гордість. Сьогодні сили ППО і ВМС відзначають своє професійне свято.

"Зозуля той ще дурень": Селезньов відверто висловився щодо екс-партнера по збірній України

Нехай жоден рашистський об’єкт не залишиться поза вашою увагою. А ворожі кораблики "по добрій волі" йдуть на дно від одного вашого погляду. Дякуємо за службу! Слава нашим Героям!" – привітав військових Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, 3 липня, в Україні відзначають професійне свято сили Протиповітряної оборони та Військово-морські сили Збройних Сил України. Українці вже 130-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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