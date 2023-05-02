"Пусть VAR просто скажет – подойди и посмотри": именитый судья предложил серьезное изменение к правилам
Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес хочет сделать полевых судей более самостоятельными.
"Я уже год склоняюсь к мнению, что одно из лучших изменений для VAR – это полностью прекратить общение между полевым судьей и ответственным за видеопомощь.
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Если мы с вами начинаем разговаривать, то я невольно подталкиваю вас к определенному решению. На самом деле есть две игры – то, что я вижу на поле, и то, что показывают по телевизору. Пусть VAR просто скажет – подойди и посмотри. Если арбитр после повтора уверен в своем решении, то все хорошо", – приводит слова Итурральде Гонсалеса Cadena SER.
Напомним, система VAR массово используется около 5 лет, но она предусматривает прямое общение полевого судьи и видеопомощника, имеющего право давать определенные советы.
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