"Я уже год склоняюсь к мнению, что одно из лучших изменений для VAR – это полностью прекратить общение между полевым судьей и ответственным за видеопомощь.

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Если мы с вами начинаем разговаривать, то я невольно подталкиваю вас к определенному решению. На самом деле есть две игры – то, что я вижу на поле, и то, что показывают по телевизору. Пусть VAR просто скажет – подойди и посмотри. Если арбитр после повтора уверен в своем решении, то все хорошо", – приводит слова Итурральде Гонсалеса Cadena SER.

Напомним, система VAR массово используется около 5 лет, но она предусматривает прямое общение полевого судьи и видеопомощника, имеющего право давать определенные советы.

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