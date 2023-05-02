"Я вже рік схиляюсь до думки, що одна з найкращих змін для VAR – це повністю припинити спілкування між польовим суддею та відповідальним за відеодопомогу.

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Якщо ми з вами починаємо розмовляти, то я мимоволі підштовхую вас до певного рішення. Насправді ж є дві гри – те, що я бачу на полі, та те, що показують по телевізору. Нехай VAR просто скаже – підійди і передивись. Якщо арбітр після повтору впевнений у своєму рішенні, то все гаразд", – наводить слова Ітурральде Гонсалеса Cadena SER.

Нагадаємо, система VAR масово використовується близько 5 років, але вона передбачає пряме спілкування польового судді і відеопомічника, який має право давати певні поради.

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