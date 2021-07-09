Защитник сборной Колумбии Йерри Мина навлек на себя гнев легенд, с которыми пересекался в Барселоне.

Сначала по 26-летнему защитнику "прошелся" Лео Месси, а теперь добил Луис Суарес.

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На стадии 1/4 финала Копа Америка колумбийцы одолели Уругвай, а Мина забил пенальти в послематчевой серии и праздновал провокационными танцами. В полуфинале уже было не до хореографии – Колумбия проиграла Аргентине, а Йерри стал одним из неудачников лотереи. Суарес поздравил Месси и не упустил возможности потроллить своего обидчика: "Хорошо, парень. Большие поздравления! Пусть сейчас танцуют".

Добавим, что финал Копа Америка между Бразилией и Аргентиной состоится в воскресенье, начало в 3:00.

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