Захисник збірної Колумбії Єррі Міна накликав на себе гнів легенд, з якими перетинався у Барселоні.

Спочатку по 26-річному оборонцю "пройшовся" Лео Мессі, а тепер добив Луїс Суарес.

Мессі може не розпочати сезон з Барселоною – президент Ла Ліги зробив заяву

На стадії 1/4 фіналу Копа Амеріка колумбійці здолали Уругвай, а Міна забив пенальті у післяматчевій серії і святкував провокативними танцями. У півфіналі вже було не до хореографії – Колумбія програла Аргентині, а Єррі став одним з невдах лотереї. Суарес привітав Мессі та не втратив можливості потролити свого кривдника: "Добре, хлопче. Великі вітання! Нехай зараз танцюють".

Додамо, що фінал Копа Амеріка між Бразилією та Аргентиною відбудеться у неділю, початок о 3:00.

Може сісти у в’язницю – чому Мессі не продовжив контракт з Барселоною