"Я не знаю, сможет ли Месси начать сезон Ла Лиги с Барселоной. Если команда никого не продаст, то это просто невозможно.

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Одно дело – превысить лимит зарплат, другое – Барса не может подписывать и продлевать контракты с игроками из-за правила "1x4": из четырех евро можно потратить только один", – цитирует Тебаса Mundo Deportivo со ссылкой на LaSexta.

Напомним, контракт Месси с "блаугранас" завершился в ночь с 30 июня на 1 июля, а новое соглашение пока не подписано. Теперь аргентинец получил статус свободного агента. Всего в активе Лионеля 778 матчей в футболке каталонцев, 672 гола и 305 ассистов.

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