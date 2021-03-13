"Курченко лишь подсветил мой успех. Когда он занялся клубом все поняли, что Металлисту приказано долго жить. Вот он хлопнул в ладоши – и Металлист исчез.

Ярославский признался, сколько денег вложил в развитие Металлиста – сумма впечатляет

Открою вам секрет – я не собирался продавать Металлист. Только когда возникли проблемы с властью, я был вынужден продать клуб.

Они боялись, что если я возьмусь за другой проект, от этого Металлиста останутся рожки да ножки. Условием Курченко было, чтобы я 10 лет не мог заниматься футболом в Украине. Этот срок истекает в 2023 году. Так что пусть начинают трястись", – сказал Ярославский в комментарии программе BurBuzz.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Недавно бизнесмен сделал официальное заявление о намерениях возродить харьковский коллектив.

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