"Курченко лише підсвітив мій успіх. Коли він зайнявся клубом всі зрозуміли, що Металісту наказано довго жити. Ось він плеснув у долоні – і Металіст зник.

Ярославський зізнався, скільки грошей вклав у розвиток Металіста – сума вражає

Відкрию вам секрет – я не збирався продавати Металіст. Лише коли виникли проблеми з владою, я був змушений продати клуб.

Вони боялися, що якщо я візьмусь за інший проект, від цього Металіста залишаться ріжки та ніжки. Умовою Курченка було, щоб я 10 років не міг займатися футболом в Україні. Цей термін закінчується у 2023 році. Так що нехай починають трястися", – сказав Ярославський у коментарі програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Нещодавно бізнесмен зробив офіційну заяву щодо намірів відродити харківський колектив.

Вожак нахабних словенців – вони потопили Україну у сльозах: призовий кросворд від головного редактора