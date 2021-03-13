"Я вложил в Металлист около 270 млн долларов за 7,5 лет. Это только в проект Металлист, не считая Евро. Евро – отдельная песня, хотя это тоже футбол.

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Удалось ли мне "отбить" эти деньги? Нет, конечно. Но я получил такое удовольствие, что никакими деньгами его оценить невозможно.

В прессе фигурировало, что я выручил за Металлист 300 млн евро. Это не соответствует действительности. Называть цифру не буду – это вопрос конфиденциальности контракта. Сумма значительная. Но я получил меньше 300 млн", – сказал Ярославский в комментарии программе BurBuzz.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Недавно бизнесмен сделал официальное заявление о намерениях возродить харьковский коллектив.

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