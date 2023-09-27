"Я уже забыл, что Днепр мне какие-то деньги должен. Я понимаю, что их не вернуть. Мне на время пребывания в Днепре вспоминаются положительные эмоции – в классной команде, в классном коллективе. Несмотря на все трудности, которые были, мы показали классный результат. Даже безумный. Не только последний год, когда дошли до финала Лиги Европы.

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Жаль, что команды нет, что так поступил руководитель с клубом, что он исчез. Команда с такой историей... Так нельзя было делать. И вот это, наверное, самое большое огорчение лично для меня.

То, что я застал в Днепре – Коломойский всегда был за фэйр-плей. Был против того, чтобы судьям давали деньги, чтобы были какие-то теневые игры. Днепр всегда играл честно. За футбол могу 100% сказать.

Не отказываюсь ли я от претензий по долгам? Ну, как отказываюсь... Я даже не написал никаких претензий. Ну а какой смысл? С кем судиться, если клуб исчез? Такой мысли не было. Если когда-то выплатят – то пусть эти деньги перечислят на ВСУ", – сказал Федецкий в комментарии Tribuna.

Напомним, Артем выступал за Днепр с 2012 по 2016 годы и стал с командой серебряным призером УПЛ и финалистом Лиги Европы.

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