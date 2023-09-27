"Я вже забув, що Дніпро мені якісь гроші винен. Я розумію, що їх не повернути. Мені на час перебування у Дніпрі згадуються позитивні емоції – у класній команді, у класному колективі. Попри всі труднощі, які були, ми показали класний результат. Навіть шалений. Не тільки останній рік, коли дійшли до фіналу Ліги Європи.

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Шкода, що команди немає, що так вчинив керівник з клубом, що він зник. Команда з такою історією... Так не можна було робити. І от це, напевно, найбільша прикрість особисто для мене.

Те, що я застав у Дніпрі – Коломойський завжди був за фейр-плей. Був проти того, щоб суддям давали гроші, щоб були якісь тіньові ігри. Дніпро завжди грав чесно. За футбол можу 100% сказати.

Чи не відмовляюсь я від претензій щодо боргів? Ну, як відмовляюся... Я навіть не написав жодних претензій. Ну а який сенс? З ким судитися, якщо клуб зник? Такої думки не було. Якщо колись виплатять – то хай ці гроші перерахують на ЗСУ", – сказав Федецький у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Артем виступав за Дніпро з 2012 по 2016 роки і став з командою срібним призером УПЛ і фіналістом Ліги Європи.

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