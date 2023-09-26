"Некоторым игрокам, тренерам и другим работникам клуба не выплатили долги? Не выплатили, да. Но как он развивал? Он уничтожил Днепр. Со 100-летней историей. Я не знаю, что там говорил Цыганык, это его право – говорить то, что хочет. Я просто знаю, что футбольный клуб Днепр уничтожил Коломойский. Вот и все. Клуб со 100-летней историей. Не хочу в это влезать.

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Я просто называю факты, потому что я был там. Была команда, Днепр. А он ее просто уничтожил. Нет славного Днепра, 2 раза чемпионство брали, играли в финале Лиги Европы. И такого клуба нет. Есть клоны – те СК Днепр-1, непонятно, что это такое. То, что я могу сказать. А кто что говорил – меня не волнует.

Не отказываюсь от претензий по долгам? А почему должен отказываться? Я что, завалил там дела? Мы честно отработали. И футболисты, и я. Поэтому этот клуб и уничтожили – чтобы не платить деньги", – рассказал Маркевич в комментарии Tribuna.

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