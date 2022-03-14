"Почему российские футболисты молчат и не высказывают свое мнение по поводу войны? Мне кажется, что они просто боятся, вот и все.

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Боятся сказать свою точку зрения. Они просто трусы – все, что я могу о них сказать.

А насчет Тимощука... Да что тут говорить... трус и все! Человек играл за сборную Украины, надевал футболку сборной, рисовал флаг на щеках, а сейчас в такое время – молчит.

Я не буду их материть, каждый высказывается, как считает нужным. Я просто промолчу, это их выбор и пусть следуют за российским кораблем!" – сказал Дришлюк в интервью Fanday.

Напомним, Кирилл в 2019 году стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины под руководством Александра Петракова.

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