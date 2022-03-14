"Чому російські футболісти мовчать і не висловлюють свою думку щодо війни? Мені здається, що вони просто бояться, ось і все.

"Росіяни втікають від одного поліцейського": чемпіон світу – про ефективність мітингів проти війни з Україною

Бояться сказати свою точку зору. Вони просто боягузи – все, що я можу про них сказати.

А щодо Тимощука... Та що тут говорити... боягуз і все! Людина грала за збірну України, одягала футболку збірної, малювала прапор на щоках, а зараз у такий час – мовчить.

Я не буду їх матюкати, кожен висловлюється, як вважає за потрібне. Я просто промовчу, це їхній вибір і нехай ідуть услід за російським кораблем!" – сказав Дришлюк в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Кирило у 2019 році став чемпіоном світу у складі молодіжної збірної України під керівництвом Олександра Петракова.

Росія напала на Україну: несподіваний клуб для зірки Динамо і сильне звернення Ракицького до окупантів (LIVE)