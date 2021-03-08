"Ребята придерживались плана, который мы выбрали на матч. А потом пошла цепочка ошибок. Все началось с нашего аута. Мяч был у нас в тот момент, но рефери решила забрать у нас этот аут и отдать его Динамо. В результате пошла атака киевлян, и нам забили гол. Я сразу планировал провести замены, но пока они готовились, у нас произошло удаление. Второй гол поставил жирную точку в матче, как и удаление.

Динамо – Минай – 3:0 – видео голов и обзор матча

У меня сложилось такое мнение, что нам лучше вообще не играть с Динамо. Просто пусть им сразу записывают три очка. Сколько с ними не играем, у нас постоянно красная карточка, пенальти и много желтых карточек. Не хочу говорить о судействе, сегодня его просто не было.

Но еще нужно понимать, кто работает на VAR. Монзуль этот пенальти не дала, а арбитр VAR сидит и постоянно вставляет свои пять копеек. Очень неприятное судейство. В первом круге у нас тоже удалили игрока на 13-й минуте. Сейчас уже мы стали умнее – играли только тайм в меньшинстве. Динамо – команда хорошего уровня. Мы понимали, что будет трудно, но судейство испортило наши планы на матч.

Сейчас не то Динамо, чтобы на кого-то давить своим авторитетом. Сейчас не то Динамо, которое было 10-20 лет назад. Это обычная команда, против которой можно играть. Просто в нашем чемпионате есть моменты, которые все видят, но ничего не могут с ними сделать", – сказал Кобин в эфире программы ПроФутбол.

Динамо на классе разгромило Минай – Киев в тонусе, неудачная репетиция перед Вильярреалом, Монзуль снова феерит с VAR