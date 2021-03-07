Динамо – Минай – 3:0 – видео голов и обзор матча
16:39 - Читати українською
Динамо победило Минай в 17 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Минай.
завершено
52’ Сергей Сидорчук
55’ Карлос Де Пена
90’ Жерсон Родригес
52’ Сергей Сидорчук
55’ Карлос Де Пена
90’ Жерсон Родригес
Первый тайм отчетного матча выдался вязким и небогатым на моменты. Разве эпизод с попаданием мяча в руку игрока Миная в пределах штрафной достоин внимания. Однако Екатерина Монзуль на отметку не указала.
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Старт второго тайма для Динамо показался роскошным – удалось забить два мяча за 4 минуты. Уже в конце матча зрители все же увидели пенальти. Беседин не забил, но рефери дала команду повторить удар. На этот раз к отметке подошел Родригес и был точным.
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