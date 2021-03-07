Первый тайм отчетного матча выдался вязким и небогатым на моменты. Разве эпизод с попаданием мяча в руку игрока Миная в пределах штрафной достоин внимания. Однако Екатерина Монзуль на отметку не указала.

Динамо на классе разгромило Минай – Луческу держит основу в тонусе перед Вильярреалом, Монзуль снова феерит с VAR

Старт второго тайма для Динамо показался роскошным – удалось забить два мяча за 4 минуты. Уже в конце матча зрители все же увидели пенальти. Беседин не забил, но рефери дала команду повторить удар. На этот раз к отметке подошел Родригес и был точным.