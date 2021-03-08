"Хлопці дотримувалися плану, який ми вибрали на матч. А потім пішов ланцюжок помилок. Все почалося з нашого ауту. М'яч був у нас в той момент, але рефері вирішила забрати у нас цей аут і віддати його Динамо. В результаті пішла атака киян, і нам забили гол. Я відразу планував провести заміни, але поки вони готувалися, у нас сталося вилучення. Другий гол поставив масну крапку в матчі, як і вилучення.

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У мене склалася така думка, що нам краще взагалі не грати з Динамо. Просто нехай їм відразу записують три очки. Скільки з ними не граємо, у нас постійно червона картка, пенальті і багато жовтих карток. Не хочу говорити про суддівство, сьогодні його просто не було.

Але ще потрібно розуміти, хто працює на VAR. Монзуль цей пенальті не дала, а арбітр VAR сидить і постійно вставляє своїх п'ять копійок. Дуже прикре суддівство. У першому колі у нас теж вилучили гравця на 13-й хвилині. Зараз вже ми стали розумнішими – грали лише тайм у меншості. Динамо – команда хорошого рівня. Ми розуміли, що буде важко, але суддівство зіпсувало наші плани на матч.

Зараз не те Динамо, щоб на когось тиснути своїм авторитетом. Зараз не те Динамо, що було 10-20 років тому. Це звичайна команда, проти якої можна грати. Просто в нашому чемпіонаті є моменти, які всі бачать, але нічого не можуть з ними зробити", – сказав Кобін в ефіру програми ПроФутбол.

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