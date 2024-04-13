У першому таймі моментів було небагато – удар Волошина з меж штрафного заблокував Шевченко, а Ванат трохи неточно пробив, коли зміг прорватись до карного. Гру перервала повітряна тривога, а після неї Динамо залишилось без Волошина, який отримав дві жовті за 2 хвилини.

Динамо в меншості перемогло Олександрію у майже 4-годинному матчі – Бражко класним голом зберіг шанси на чемпіонство

По перерві поєдинок знову перервали через повітряну тривогу, а після поновлення матчу кияни повели в рахунку. Бражко агресивно відібрав м'яч у Кравченка та розігнав атаку, яку сам і завершив гарматним ударом у дев'ятку. "Біло-сині" забили і вдруге, але арбітр скасував гол Ваната через офсайд Шапаренка, який віддав асист.