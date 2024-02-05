"Как помогаю раскрывать потенциал Цуканова? Взяв его на тренировочные сборы. Я уже говорил, что Виктор имеет потенциал, и увидел я это еще в прошлом году, когда он неделю тренировался с нами. Он демонстрирует отличные результаты, мне нравится его игра, у парня большой потенциал.

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То, что многие вещи, которые мы увидели во втором спарринге, шли от него – не только гол, но и открытие пространства и создание возможностей, – о многом мне говорит. Поэтому Виктор на правильном пути, чтобы развиваться как серьезный футболист", – цитирует Пушича официальный сайт Шахтера.

Заметим, что Цуканов тренируется вместе с основной командой "горняков" на зимних сборах и стал главным открытием, отметившись уже 3 голами в контрольных матчах.

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