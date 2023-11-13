– Шахтер уверенно начал игру, но потом пропустил после ошибок, в частности, Ракицкого. Стало ли это причиной его замены и как вы оцените его игру?

– Конечно, всегда есть причина для замены. Я согласен с вами, мы сыграли первый тайм очень хорошо. И когда ты хорошо проводишь первый тайм, доминируешь, создаешь много моментов, чтобы забивать второй, третий гол и увеличить разрыв, а затем получаешь ответный гол буквально из ничего, с углового, то эти голы очень дорого стоят. Это изменило темп и настроение игры.

Роскошные голы Леднева и Гуцуляка в видеообзоре матча Шахтер – СК Днепр-1 – 1:3

Причиной замены Ракицкого стало то, что он все больше чувствовал усталость, а мы хотели новой энергии, хотели задействовать новых игроков, чтобы фланговые защитники чаще атаковали. Очевидно, что этого оказалось недостаточно. Мы вместе побеждаем и проигрываем вместе. Дело не в Ярославе, он – отличный человек и боец, он хочет играть и является хорошим футболистом. Итак, дело не в нем. Мы вместе побеждаем и проигрываем тоже вместе.

– Матвиенко снова вышел на левом фланге обороны. Это будет его новая позиция или вы просто недовольны другими левыми защитниками?

– Нет, он был в этой роли последние три матча, но может действовать на обоих – центрального и левого защитника. То, что он займет, зависит от игры, от соперника. Я рад, что он многофункциональный и может иногда действовать на фланге, а иногда – в центре обороны.

– Вы пытались переломить игру заменами: выпустили латералов, вингера вместо опорника и второго форварда. Но изменить ничего не удалось – Днепр-1 защищался компактно, как Шахтер против Барселоны. Что должны были дать команде эти замены?

– Мы пытались изменить ритм игры с помощью замен, атаковать, потому что для команды очень тяжело, когда ты пропускаешь два гола подряд – один очень хороший гол из стандарта, со штрафного, и один из 25 метров в левый угол. Ты теряешь энергию, твоя вера в положительный результат тоже уменьшается. Мы пытались это сменить, оживить команду новыми игроками, задействовали всех нападающих, приняли все риски. Сломать такую стену нелегко. Есть несколько вариантов, чтобы это сделать, но мы ими не пользовались сегодня.

– В последних матчах вы ставите почти одинаковый стартовый состав. Довольны ли вы подбором игроков?

– Мое предназначение произошло очень быстро, мы все еще на той стадии, когда я изучаю игроков. Именно поэтому мы организовали спарринг на следующей неделе, чтобы увидеть, как выступают другие футболисты. Мы продолжим играть так, как сейчас, и надеюсь, что результаты будут лучше сегодняшних.

Нужно ли нам что-нибудь добавить? Увидим во время зимнего перерыва, я не могу комментировать это сейчас. Я доволен своими игроками, и на зимнем перерыве мы увидим, необходимо ли нам еще что-нибудь", – цитирует Пушича официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер сенсационно уступил СК Днепр-1 (1:3) в 14 туре украинской Премьер-лиги. Подопечные Пушича занимают четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 24 турнирных пункта.

Шахтер проиграл Днепру-1 после сенсации с Барсой – Гуцуляк и Леднев шикарными голами подняли СК на вершину УПЛ