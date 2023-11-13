– Шахтар упевнено розпочав гру, але потім пропустив після помилок, зокрема Ракицького. Чи стало це причиною його заміни і як ви оціните його гру?

– Звісно, завжди є причина для заміни. Я згоден з вами, ми зіграли перший тайм дуже добре. І коли ти гарно проводиш перший тайм, домінуєш, створюєш багато моментів, щоб забивати другий, третій гол та збільшити розрив, а потім отримуєш гол у відповідь буквально з нічого, з кутового, то ці голи дуже дорого коштують. Це змінило темп та настрій гри.

Розкішні голи Лєднєва і Гуцуляка у відеоогляді матчу Шахтар – СК Дніпро-1 – 1:3

Причиною заміни Ракицького стало те, що він дедалі більше відчував втому, а ми хотіли нової енергії, хотіли задіяти свіжих гравців, щоб флангові захисники частіше атакували. Вочевидь, цього виявилося недостатньо. Ми разом перемагаємо і програємо разом. Річ не в Ярославі, він – чудова людина і боєць, він хоче грати і є хорошим футболістом. Тож, річ не в ньому. Ми разом перемагаємо і програємо теж разом.

– Матвієнко знову вийшов на лівому фланзі оборони. Це буде його нова позиція чи ви просто невдоволені іншими лівими захисниками?

– Ні, він був у цій ролі останні три матчі, але може діяти на обох – центрального та лівого захисника. Те, яку він займе, залежить від гри, від суперника. Я радий, що він є багатофункціональним та може іноді діяти на фланзі, а іноді – у центрі оборони.

– Ви намагалися переломити гру замінами: випустили латералів, вінгера замість опорника й другого форварда. Але змінити нічого не вдалося – Дніпро-1 захищався компактно, як Шахтар проти Барселони. Що мали дати команді ці заміни?

– Ми намагалися змінити ритм гри за допомогою замін, атакувати, бо для команди дуже важко, коли ти пропускаєш два голи поспіль – один дуже гарний гол зі стандарту, зі штрафного, і один з 25 метрів у лівий кут. Ти втрачаєш енергію, твоя віра в позитивний результат теж зменшується. Ми намагалися це змінити, оживити команду новими гравцями, задіяли всіх нападників, прийняли всі ризики. Зламати таку стіну нелегко. Є кілька варіантів, щоб це зробити, але ми ними не скористалися сьогодні.

– В останніх матчах ви ставите майже однаковий стартовий склад. Чи задоволені ви підбором гравців?

– Моє призначення відбулося дуже швидко, ми все ще на тій стадії, коли я вивчаю гравців. Саме через це ми організували спаринг наступного тижня, щоб побачити, як виступають інші футболісти. Ми продовжимо грати так, як зараз, і сподіваюся, що результати будуть кращими за сьогоднішні.

Чи потрібно нам щось додати? Побачимо під час зимової перерви, я не можу це коментувати зараз. Я задоволений своїми гравцями, і на зимовій перерві ми побачимо, чи необхідно нам ще щось", – цитує Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно поступився СК Дніпро-1 (1:3) в 14-му турі української Прем'єр-ліги. Підопічні Пушіча посідають четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 24 турнірних пункти.

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