"Игроки довольны Куманом, он – легенда клуба. Он делает хорошую работу, заслуживает уважения и доверия. Свои оценки он получит в конце сезона.

Куман останется тренером Барселоны в следующем сезоне, – СМИ

В команде изменилась энергетика. Я это хорошо вижу, в Кубке Испании наблюдался настрой, когда Барселона осуществила камбэк. А в Лиге чемпионов еще один гол в Париже мог бы все изменить. Это новый проект с новым тренером, молодыми футболистами. Клуб сохраняет шансы на победу в Ла Лиге, к тому же нам предстоит сыграть в финале Кубка", – цитирует Пуйоля Marca.

Напомним, Куман летом возглавил "блаугранас", заменив на этом посту Кике Сетьена. Несмотря на слухи о возможной отставке нидерландца, новый президент Барсы Жоан Лапорта выразил доверие специалисту.

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