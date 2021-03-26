"Гравці задоволені Куманом, він – легенда клубу. Він робить хорошу роботу, заслуговує на повагу і довіру. Свої оцінки він отримає в кінці сезону.

Куман залишиться тренером Барселони в наступному сезоні, – ЗМІ

У команді змінилася енергетика. Я це добре бачу, в Кубку Іспанії простежувався ентузіазм, коли Барселона здійснила камбек. А в Лізі чемпіонів ще один гол у Парижі міг би все змінити. Це новий проект з новим тренером, молодими футболістами. Клуб зберігає шанси на перемогу в Ла Лізі, до того ж нам належить зіграти в фіналі Кубка", – цитує Пуйоля Marca.

Нагадаємо, Куман влітку очолив "блаугранас", замінивши на цій посаді Кіке Сетьєна. Попри чутки про можливу відставку нідерландця, новий президент Барси Жоан Лапорта висловив довіру фахівцю.

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