Главный тренер Барселоны Рональд Куман встретился с руководством клуба для обсуждения своего будущего во главе клуба.

Президент Барселоны Жоан Лапорта, спортивный директор Матеу Алемани и технический директор клуба Рамон Планес заверили Кумана, что рассчитывают на сотрудничество с ним и в следующем сезоне, сообщает Marca со ссылкой на TV3.

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Отмечается, что решение было принято именно тогда, когда Барселона начала демонстрировать свою лучшую игру в сезоне, чтобы наставник спокойно готовил "блаугранас" к решающему отрезку сезона. Добавим, что каталонцы остаются одними из фаворитов на чемпионат и Кубок Испании.

Сейчас Барселона занимает второе место в первенстве, отставая от Атлетико на 4 очка. Кроме этого, "сине-гранатовые" вышли в финал Кубка Испании, где встретится с Атлетиком Бильбао уже 17 апреля.

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