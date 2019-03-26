Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в мире

Бывший защитник Барселоны и сборной Испании Карлес Пуйоль поразмышлял над лучшим игроком на своей позиции.

"Пике лучше меня. Он лучший центральный защитник в мире. Но при этом мы разные.

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Жерар – ключевой игрок Барселоны, и он приносит пользу в различных аспектах – своим лидерством, заряженностью на борьбу. Жерар – феномен и мой замечательный друг", – цитирует Пуйоля Squawka.

Напомним, Карлес защищал цвета Барселоны с 1999 до 2014 года.

В текущем сезоне Примеры Пике провел 28 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 3-мя ассистами.

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