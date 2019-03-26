Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в мире

Евро-2020 — 18:31 435
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Люксембург – Україна: оцінки гравців за матч відбору Євро-2020 – хто найкращий і найгірший у команді Шевченка
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Люксембург тоже требует засчитать Украине техническое поражение из-за участия в матче МораесаЕвро-2020 — 16:53 832
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"Зинченко может заменить Фернандиньо в Манчестер Сити", – британские СМИ хвалят украинца после матчей сборнойАнглия — 15:22 480
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"Украинцы почувствовали облегчение от своего ограбления". Люксембургские СМИ обвиняют в поражении судью и невезениеСборная Украины — 13:56 1110
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Мбаппе готов попросить ПСЖ отпустить его в Реал – две звезды мадридцев могут стать частью трансфераИспания — 13:53 475