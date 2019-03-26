Пуйоль назвав найкращого центрального захисника у світі

Колишній оборонець Барселони та збірної Іспанії Карлес Пуйоль порозмірковував над найкращим гравцем на своїй позиції.

"Піке кращий за мене. Він найкращий центральний захисник в світі. Але при цьому ми різні.

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Жерар – ключовий гравець Барселони, і він приносить користь в різних аспектах – своїм лідерством, зарядженістю на боротьбу. Жерар – феномен і мій чудовий друг", – цитує Пуйоля Squawka.

Нагадаємо, Карлес захищав кольори Барселони з 1999 до 2014 року.

У поточному сезоні Прімери Піке провів 28 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 3-ма асистами.

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