Пуйоль назвав найкращого центрального захисника у світі

Збірна України — 20:08 4097
-
Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної України
-
Люксембург – Україна: оцінки гравців за матч відбору Євро-2020 – хто найкращий і найгірший у команді ШевченкаЄвро-2020 — 18:25 5504
-
Люксембург теж вимагає зарахувати Україні технічну поразку через участь у матчі МораєсаЄвро-2020 — 16:50 8368
-
"Зінченко може замінити Фернандінью в Манчестер Сіті", – британські ЗМІ хвалять українця після матчів збірноїАнглія — 15:20 5462
-
Мбаппе готовий попросити ПСЖ відпустити його в Реал – дві зірки мадридців можуть стати частиною трансферуІспанія — 13:53 3016