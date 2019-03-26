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Пике призвал к уважению после товарищеского матча Каталонии

12:43 74 Читати українською
Пике призвал к уважению после товарищеского матча Каталонии
Жерар Пике / Instagram FC Barcelona

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике принял участие в товарищеском матче Каталонии.

Были сообщения, что во время товарищеского матча между сборными Каталонии и Венесуэлы на Монтиливи раздавались антииспанские лозунги на фоне напряженности между Испанией и каталонцами после референдума в 2017 году.

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"Уважение превыше всего. В Каталонии мы должны показывать пример", – прокомментировал эти песни Жерар Пике, передает Goal.com.

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Напомним, что Венесуэла на прошлой неделе обыграла сборную Аргентины с Лионелем Месси в составе, но вчера уступила сборной Каталонии в товарищеской встрече, за каталонцев отличились Кркич и Пуадо. Добавим, что сборная Каталонии не зарегистрирована ФИФА или УЕФА, поэтому матчи не считаются официальными.

Теги
Жерар Пике Жерар Пике Товарищеские матчи Сборная Каталонии
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