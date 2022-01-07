Украинский специалист Сергей Пучков решил не раскрывать все карты и попросил немного подождать.

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. С президентом Миная я не контактировал.

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Не хочу много говорить на эту тему. Предлагаю немного подождать", – сказал Пучков в комментарии FootBoom.

Напомним, ранее пресс-служба Миная заявила, что клуб представит нового наставника на следующей неделе.

К слову, Пучков начал тренерскую работу в 1997 году в Николаеве. Успел потренировать также Черкассы, херсонский Кристалл, Севастополь (дважды), Таврию, Славутич, запорожский Металлург, Горняк-Спорт, Таврию-Симферополь и армянский Гандзасар.

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