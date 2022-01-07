Український фахівець Сергій Пучков вирішив не розкривати всі карти і попросив трохи зачекати.

"Не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. З президентом Миная я не контактував.

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Не хочу багато говорити на цю тему. Пропоную трохи почекати", – сказав Пучков у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, раніше прес-служба Миная заявила, що клуб представить нового наставника наступного тижня.

До слова, Пучков розпочав тренерську роботу у 1997 році у Миколаєві. Встиг потренувати також Черкаси, херсонський Кристал, Севастополь (двічі), Таврію, Славутич, запорізький Металург, Гірник-Спорт, Таврію-Сімферополь і вірменський Гандзасар.

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