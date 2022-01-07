Уже бывшие представители клуба Первой лиги – Василий Пиняшко и Виктор Ряшко – решили попробовать себя в еще более низком дивизионе, но в Европе.

Экс-игроки Ужгорода Василий Пиняшко и Виктор Ряшко стали игроками Казинцбарцики, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

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Оба футболиста присоединились к команде третьего дивизиона в статусе свободных агентов.

Напомним, 29-летний Пиняшко провел в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах, в которых отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро. За плечами 29-летнего Ряшка 5 голов и 2 ассиста в 21 поединке. Transfermarkt просит за футболиста 75 тысяч евро.

К слову, в турнирной таблице третьего дивизиона Венгрии Казинцбарцика идет первой, набрав после 20-ти туров 53 очка.

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