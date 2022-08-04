Пуч снова попал в скандал – хавбек Барселоны раскритиковал своего одноклубника
Полузащитник Барселоны Рикард Пуч попадает в неприятные ситуации чаще, чем радует своей игрой.
Неприятный разговор Пуча в автошколе с одноклассниками записали на диктофон, информирует Mundo Deportivo.
Обамеянг может вернуться в АПЛ после короткого вояжа в Барселону – сенсационный претендент на габонца
В ней он довольно неприятно высказался по поводу Феррана Торреса, вспомнив его выступления в Манчестер Сити. "Гвардиола даже не хотел его. В прошлом году он сыграл 12 игр", намекнув на сомнение в целесообразности приобретения испанца.
Отметим, что Пуч в прошлом сезоне сыграл в 17 поединках за Барселону, записав в свой актив 1 гол. Этим летом Рикарда активно сватают в МЛС.
Барселона завершила турне по США победой над Нью-Йорк Ред Буллз – Левандовски устроил фестиваль промахов на глазах Анри