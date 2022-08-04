Полузащитник Барселоны Рикард Пуч попадает в неприятные ситуации чаще, чем радует своей игрой.

Неприятный разговор Пуча в автошколе с одноклассниками записали на диктофон, информирует Mundo Deportivo.

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В ней он довольно неприятно высказался по поводу Феррана Торреса, вспомнив его выступления в Манчестер Сити. "Гвардиола даже не хотел его. В прошлом году он сыграл 12 игр", намекнув на сомнение в целесообразности приобретения испанца.

Отметим, что Пуч в прошлом сезоне сыграл в 17 поединках за Барселону, записав в свой актив 1 гол. Этим летом Рикарда активно сватают в МЛС.

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