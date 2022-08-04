Пуч знову потрапив у скандал – хавбек Барселони розкритикував свого одноклубника
Півзахисник Барселони Рікард Пуч потрапляє у неприємні ситуації частіше, ніж тішить своєю грою.
Неприємну розмову Пуча в автошколі з однокласниками записали на диктофон, інформує Mundo Deportivo.
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В ній він досить неприємно висловився щодо Феррана Торреса, пригадавши його виступи в Манчестер Сіті. "Гвардіола навіть не хотів його. Минулого року він зіграв 12 ігор", натякнувши на сумнів у доцільності придбання іспанця.
Відзначимо, що Пуч у минулому сезоні зіграв у 17 поєдинках за Барселону, записавши до свого активу 1 гол. Цього літа Рікарда активно сватають в МЛС.
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