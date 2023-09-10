Верратти согласился на переход в Аль-Араби, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Хавбек скоро подпишет контракт с катарским клубом.

ПСЖ отпустил защитника на Ближний Восток

ПСЖ давно договорился с Аль-Араби о трансфере Марко за 45 миллионов евро. Стороны ждали только зеленый свет от футболиста.

Верратти попал в опалу Луиса Энрике. Новый тренер не рассчитывает на итальянца и даже не включил его в заявку на Лигу чемпионов.

Напомним, Марко выступает за ПСЖ с 2012 года, когда его приобрели у Пескары за 12 млн евро. Хавбек провел в футболке парижан 416 матчей, отличившись 11 голами и 61 ассистом. Он 9 раз становился чемпионом Франции.