ПСЖ закрыл трансфер опальной звезды в Катар
13:36 - Читати українською
Итальянский полузащитник Марко Верратти продолжит карьеру за пределами Европы.
Верратти согласился на переход в Аль-Араби, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Хавбек скоро подпишет контракт с катарским клубом.
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ПСЖ давно договорился с Аль-Араби о трансфере Марко за 45 миллионов евро. Стороны ждали только зеленый свет от футболиста.
Верратти попал в опалу Луиса Энрике. Новый тренер не рассчитывает на итальянца и даже не включил его в заявку на Лигу чемпионов.
Напомним, Марко выступает за ПСЖ с 2012 года, когда его приобрели у Пескары за 12 млн евро. Хавбек провел в футболке парижан 416 матчей, отличившись 11 голами и 61 ассистом. Он 9 раз становился чемпионом Франции.
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