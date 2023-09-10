Верратті погодився на перехід в Аль-Арабі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Хавбек незабаром підпише контракт з катарським клубом.

ПСЖ відпустив захисника на Близький Схід

ПСЖ давно домовився з Аль-Арабі про трансфер Марко за 45 мільйонів євро. Сторони чекали тільки на зелене світло від футболіста.

Верратті потрапив в опалу Луїса Енріке. Новий тренер не розраховує на італійця та навіть не включив його в заявку на Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Марко виступає за ПСЖ з 2012 року, коли його придбали у Пескари за 12 млн євро. Хавбек провів у футболці парижан 416 матчів, відзначившись 11 голами та 61 асистом. Він 9 разів ставав чемпіоном Франції.