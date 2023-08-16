На своем официальном сайте ПСЖ объявил об уходе 27-летнего сенегальца. Центральный защитник Абду Диалло присоединился к катарскому клубу Аль-Араби.

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Согласно информации Фабриса Хокинса, парижане получат за своего игрока 15 миллионов евро. Диалло подписал контракт с Аль-Араби на четыре сезона – до 2027 года.

Сенегальский защитник перешел в ПСЖ в 2019 году и принял участие в 75 матчах, завоевав 7 трофеев. В частности, он выигрывал титул чемпиона Франции в 2020 и 2022 годах. Прошлый сезон Диалло провел в аренде в РБ Лейпциг.

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