Представители Барселоны предпочли бы встретиться с ПСЖ или Баварией в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом информирует журналист Diario Sport Тони Хуанмарти. Сообщается, что в каталонском клубе не хотят получить в соперники только одну команду – миланский Интер.

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Согласно источнику, в Барселоне считают, что матчи с Интером стали бы для "блаугранас" очень сложными в нескольких аспектах. В прошлом году каталонцы уже встречались с командой Симоне Индзаги в групповом этапе Лиги чемпионов, и не сумели одолеть соперника – 0:1, 3:3.

Доля Интера в Лиге чемпионов решится сегодня вечером в ответном матче 1/8 финала с Атлетико. Первую встречу "нерадзурри" выиграли со счётом 1:0.

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