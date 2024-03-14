Кубок Франції, 1/4 фіналу

ПСЖ – Ніцца – 3:1

Голи: Мбаппе, 14, Руїс, 33, Беральдо, 60 – Лаборд, 37

В останньому чвертьфінальному матчі Кубка Франції сенсації не сталося: ПСЖ без проблем розібрався з Ніццою. Кіліан Мбаппе забив свій сьомий гол у чотирьох матчах розіграшу турніру в цьому сезоні, підійшовши максимально близько до п'ятого місця в списку найкращих бомбардирів Кубка Франції всіх часів. Тепер в активі "черепашки-ніндзя" 36 голів у цьому турнірі – таку саму кількість м'ячів забили ще троє гравців: Марк Бердоль, Роже П'янтоні та Франсуа М'Пеле. Ось вона – мотивація для Кіліана на півфінал! До слова, лідирує в цьому списку бомбардирів Андре Шимоньї (56 голів).

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Головним героєм цієї зустрічі став не Мбаппе, а півзахисник Фабіан Руїс – іспанець записав у свій актив гол+пас. Третій гол за парижан забив бразильський центральний захисник Беральдо, цей м'яч став для нього дебютним за команду Луїса Енріке у всіх турнірах.

У півфіналі ПСЖ зустрінеться з Ренном. Другу пару півфіналістів склали Ліон і Валансьєн.