Французский гранд вынужден вести переговоры со "сливочными" из-за давнего обещания, информирует Marca.

"Во Франции не лучшая лига мира", – Мбаппе раскрыл свои амбиции

Мбаппе заключил устное соглашение с Леонардо и Аль-Хелаифи еще в 2017 году, когда только переходил из Монако в ПСЖ. Согласно ему, боссы парижского клуба должны будут вести переговоры с Реалом, если тот обратится по трансферу. Недавно такой момент наступил, но ПСЖ готов до последнего отстаивать свои интересы – первое предложение мадридцев в размере 160 млн евро было отклонено.

Напомним, что через год Мбаппе становится свободным агентом и получит возможность самостоятельно решать свою судьбу.

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